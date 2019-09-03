Экс глава британского Минфина прогнозирует одобрение законопроекта, не допускающего Brexit без соглашения

Бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд считает, что члены парламента смогут большинством голосов принять законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода страны из ЕС без соглашения.

"Будет достаточное число людей для того, чтобы сделать это сегодня", - сказал Хаммонд в эфире BBC. Он подтвердил, что сам лично намерен поддержать эту инициативу.

Экс-министр также раскритиковал угрозы руководства Консервативной партии о том, что те члены партии, которые поддержат законопроект, лишаться права представлять ее в парламенте.

Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, во вторник вынесут на рассмотрение парламента законопроект, цель которого предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

В частности, сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткий" сценарий развития событий.

В свою очередь глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал нынешнюю неделю решающей, чтобы положить конец вероятным намерениям британского правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Между тем, и среди представителей Консервативной партии есть сторонники этой инициативы, включая бывшего министра юстиции Дэвида Гока. Однако в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает этот законопроект, что если они не одумаются, то лишатся права на то, чтобы представлять консерваторов в палате общин. Такие дисциплинарные меры по сути могут сделать неизбежными досрочные выборы, так как консерваторы, лишившись части депутатов, утратят большинство в парламенте.

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