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Происшествия 03.09.2019 15:30

Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей

Таможенные органы предотвратили незадекларированный вывоз из Азербайджана в Туркменистан $30 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Попытка незаконного вывоза незадекларированных $30 тыс. и 288,38 гр золотых изделий была совершена группой граждан Туркменистана. Их действия вызвали подозрение у сотрудников ГТК. При личном осмотре у одного из них была обнаружена иностранная валюта, у остальных – золотые изделия», - говорится в сообщении ГТК.

ГТК отмечает, что незадекларированная валюта и золотые изделия были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и в морском транспорте в Бакинском международном морском торговом порту.

По факту ведется разбирательство.

При этом, ГТК не уточняет, сколько граждан Туркменистана пытались вывести контрабандную валюту и золото.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]