Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей

Таможенные органы предотвратили незадекларированный вывоз из Азербайджана в Туркменистан $30 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Попытка незаконного вывоза незадекларированных $30 тыс. и 288,38 гр золотых изделий была совершена группой граждан Туркменистана. Их действия вызвали подозрение у сотрудников ГТК. При личном осмотре у одного из них была обнаружена иностранная валюта, у остальных – золотые изделия», - говорится в сообщении ГТК.
ГТК отмечает, что незадекларированная валюта и золотые изделия были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и в морском транспорте в Бакинском международном морском торговом порту.
По факту ведется разбирательство.
При этом, ГТК не уточняет, сколько граждан Туркменистана пытались вывести контрабандную валюту и золото.
Ф.Исазаде
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