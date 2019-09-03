Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей

Таможенные органы предотвратили незадекларированный вывоз из Азербайджана в Туркменистан $30 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Попытка незаконного вывоза незадекларированных $30 тыс. и 288,38 гр золотых изделий была совершена группой граждан Туркменистана. Их действия вызвали подозрение у сотрудников ГТК. При личном осмотре у одного из них была обнаружена иностранная валюта, у остальных – золотые изделия», - говорится в сообщении ГТК.

ГТК отмечает, что незадекларированная валюта и золотые изделия были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и в морском транспорте в Бакинском международном морском торговом порту.

По факту ведется разбирательство.

При этом, ГТК не уточняет, сколько граждан Туркменистана пытались вывести контрабандную валюту и золото.

Ф.Исазаде