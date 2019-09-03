Белоруссия представила в МАГАТЭ очередной доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности

Белоруссия подготовила очередной, восьмой, национальный доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности, сообщила пресс-служба департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).
В соответствии с международными обязательствами доклад представлен в МАГАТЭ.
"Доклад отражает выполнение страновых обязательств республики в 2016-2019 годах с учетом строительства в Белоруссии первой АЭС, которая является единственным объектом, соответствующим определению статьи 2 конвенции о ядерной безопасности", - говорится в сообщении департамента.
В Белоруссии также имеются ядерные установки научного назначения, вопросы обеспечения безопасности которых также отражены в докладе.
По данным департамента, в документе постатейно приведена информация, в частности, о законодательной и регулирующей основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, регулирующем органе, ответственности обладателя лицензии, приоритетности безопасности, учете человеческого фактора, радиационной защите, аварийной готовности.
Документ размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.
Страны, ратифицировавшие конвенцию, в течение трех месяцев будут изучать национальные доклады и формулировать вопросы и комментарии к ним. Защита национальных докладов состоится в марте-апреле 2020 года на площадке МАГАТЭ.
Конвенция о ядерной безопасности принята 17 июня 1994 года. Ее целями является достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности в мире, создание и поддержание на ядерных установках эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, предотвращение аварий с радиологическими последствиями и смягчения их последствий в том случае, если они произойдут.
Белоруссия ратифицировала конвенцию о ядерной безопасности в 1998 году.
Страны-участники конвенции готовят национальные доклады о ее выполнении на регулярной основе 1 раз в три года.
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