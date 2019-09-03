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ТЭК 03.09.2019 15:40

Белоруссия представила в МАГАТЭ очередной доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности

Белоруссия подготовила очередной, восьмой, национальный доклад о выполнении конвенции о ядерной безопасности, сообщила пресс-служба департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

В соответствии с международными обязательствами доклад представлен в МАГАТЭ.

"Доклад отражает выполнение страновых обязательств республики в 2016-2019 годах с учетом строительства в Белоруссии первой АЭС, которая является единственным объектом, соответствующим определению статьи 2 конвенции о ядерной безопасности", - говорится в сообщении департамента.

В Белоруссии также имеются ядерные установки научного назначения, вопросы обеспечения безопасности которых также отражены в докладе.

По данным департамента, в документе постатейно приведена информация, в частности, о законодательной и регулирующей основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, регулирующем органе, ответственности обладателя лицензии, приоритетности безопасности, учете человеческого фактора, радиационной защите, аварийной готовности.

Документ размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.

Страны, ратифицировавшие конвенцию, в течение трех месяцев будут изучать национальные доклады и формулировать вопросы и комментарии к ним. Защита национальных докладов состоится в марте-апреле 2020 года на площадке МАГАТЭ.

Конвенция о ядерной безопасности принята 17 июня 1994 года. Ее целями является достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности в мире, создание и поддержание на ядерных установках эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, предотвращение аварий с радиологическими последствиями и смягчения их последствий в том случае, если они произойдут.

Белоруссия ратифицировала конвенцию о ядерной безопасности в 1998 году.

Страны-участники конвенции готовят национальные доклады о ее выполнении на регулярной основе 1 раз в три года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ДОКЛАД, МАГАТЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]