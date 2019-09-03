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ТЭК 03.09.2019 15:46

Нефть падает на опасениях, что предложение превысит спрос, Brent ниже $58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются в ходе торгов во вторник на сигналах увеличения предложения топлива и опасениях, что американо-китайский торговый конфликт негативно скажется на спросе.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,92 (1,57%) - до $57,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $1,03 (1,87%), до $54,07 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

"Экономика остается ключевым фактором, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Любая эскалация напряженности в торговых отношениях США и Китая оказывает поддержку доллару США и давит на нефтяной рынок".

Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем считают, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Лидерами по увеличению добычи стали Саудовская Аравия и Нигерия.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]