Нефть падает на опасениях, что предложение превысит спрос, Brent ниже $58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются в ходе торгов во вторник на сигналах увеличения предложения топлива и опасениях, что американо-китайский торговый конфликт негативно скажется на спросе.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,92 (1,57%) - до $57,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $1,03 (1,87%), до $54,07 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

"Экономика остается ключевым фактором, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Любая эскалация напряженности в торговых отношениях США и Китая оказывает поддержку доллару США и давит на нефтяной рынок".

Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем считают, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Лидерами по увеличению добычи стали Саудовская Аравия и Нигерия.