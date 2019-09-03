В центре Помпиду сообщили о похищении работы Бэнкси

Дорожный знак с предписываемым известному британскому уличному художнику Бэнкси граффити похищен у въезда в подземную парковку центра Помпиду в Париже, сообщают местные СМИ со ссылкой на музей.
В центре Помпиду рассказали, что во вторник написали заявление о краже, произошедшей на территории комплекса, и нанесению ущерба.
Речь идет о дорожном указателе, на задней стороне которого изображена крыса в маске. Граффити появилось 25 июня 2018 года, и уже на следующий день появилась в официальном аккаунте Бэнкси в Instagram.
В пресс-службе Центра Помпиду предполагают, что злоумышленники спилили металлический указатель. В нем также отметили, что не являются владельцами этого предмета искусства.
Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссёра, который сохраняет анонимность.
Вокруг его биографии велось много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя Роберт или Робин Бэнкс.
Он зачастую оставляет на улицах крупных городов граффити различного содержания, в том числе с политическим подтекстом. Затем Бэнкси сообщает о своем авторстве в Instgram.
Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в 4-м округе Париже. Главным образом, в нем представлено современное искусство. Решение о его создании было принято президентом Франции Жоржем Помпиду, который занимал пост главы французского государства с 1969 по 1974 год.
Алиев и Патрушев провели встречу в Баку
Глава МИД Азербайджана обвиняет руководство Армении в эскалации напряженности в регионе
Додон пригласил Алиева совершить до конца 2019 года официальный визит в Молдову
Компании Брянской области обсудили вопросы поставок продукции в Азербайджан
Китай со среды повысит розничные цены на бензин и дизтопливо
UBOC планирует бурение трех скважин на месторождении Умид на Каспии
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД