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В центре Помпиду сообщили о похищении работы Бэнкси

Дорожный знак с предписываемым известному британскому уличному художнику Бэнкси граффити похищен у въезда в подземную парковку центра Помпиду в Париже, сообщают местные СМИ со ссылкой на музей.

В центре Помпиду рассказали, что во вторник написали заявление о краже, произошедшей на территории комплекса, и нанесению ущерба.

Речь идет о дорожном указателе, на задней стороне которого изображена крыса в маске. Граффити появилось 25 июня 2018 года, и уже на следующий день появилась в официальном аккаунте Бэнкси в Instagram.

В пресс-службе Центра Помпиду предполагают, что злоумышленники спилили металлический указатель. В нем также отметили, что не являются владельцами этого предмета искусства.

Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссёра, который сохраняет анонимность.

Вокруг его биографии велось много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя Роберт или Робин Бэнкс.

Он зачастую оставляет на улицах крупных городов граффити различного содержания, в том числе с политическим подтекстом. Затем Бэнкси сообщает о своем авторстве в Instgram.

Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в 4-м округе Париже. Главным образом, в нем представлено современное искусство. Решение о его создании было принято президентом Франции Жоржем Помпиду, который занимал пост главы французского государства с 1969 по 1974 год.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, ХУДОЖНИК, ГРАФФИТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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