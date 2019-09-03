Додон пригласил Алиева совершить до конца 2019 года официальный визит в Молдову

Президент Игорь Додон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит Молдову в IV-ом квартале 2019 года.
Додон провел рабочую встречу с послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым.
«Я передал через Османова приглашение Ильхаму Алиеву совершить официальный визит в Республику Молдова в IV квартале 2019 года», - написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.
Молдавский президент отметил, что в ходе встречи с Османовым стороны обсудили важнейшие вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере.
«С удовлетворением констатировали наличие в Молдове около 130 предприятий с азербайджанским капиталом. Однако, указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и выступили за активизацию диалога по наиболее перспективным направлениям, представляющим взаимный интерес»,- отметил он.
Додон также отметил, что стороны отдельно рассмотрели аспекты социального и гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой. В этом контексте он выразил благодарность азербайджанской стороне за готовность оказывать содействие Молдове и, прежде всего, Гагаузской автономии.
«В частности, при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева завершается строительство Центра детского творчества в Чадыр-Лунге. Реализация проекта стала возможной благодаря личной договоренности, достигнутой между мною и Ильхамом Алиевым в 2017 году», - отметил Додон.
Ф.Исазаде
Компании Брянской области обсудили вопросы поставок продукции в Азербайджан
Китай со среды повысит розничные цены на бензин и дизтопливо
UBOC планирует бурение трех скважин на месторождении Умид на Каспии
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями
Глава парламента Грузии отвергает утверждения о планах создания полицейского государства
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД