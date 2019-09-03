Помпео доволен переговорами со Столтенбергом и Мишелем в Брюсселе

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что провел хорошие переговоры с премьером Бельгии и будущим председателем Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
"Хорошо поддерживать контакты с Йенсом Столтенбергом по многим вопросам альянса. Соединенные Штаты плечом к плечу стоят с НАТО. У союзников - общие вызовы в сфере безопасности", - написал он в "твиттере", прикрепив к записи фотографию со Столтенбергом.
Также в Брюсселе он встретился с Мишелем, вступающим в должность председателя Евросовета 1 декабря 2019 года.
"Отличные переговоры в Брюсселе с бельгийским премьер-министром и будущим председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, к которым присоединились постпред США при ЕС Гордон Сондленд и посол США в Бельгии Роналд Гидвиц".
Помпео отметил, что США и ЕС будут продолжать сотрудничество по вопросам обороны, противодействия терроризму и противостоянию вызовам, исходящим от других государств.
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