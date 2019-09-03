BakuBus направит более 435 тыс. манатов на закупку запчастей для КПП автобусов

ООО «BakuBus» заплатит более 435 тыс. манатов за покупку запчастей для коробок переключения передач (КПП) и специальных инструментов для транспортных средств, находящихся на балансе общества.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт «BakuBus» подписал с ООО «Grand Motors».
Стоимость контракта - 435,65 тыс. манатов.
ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.
Б.Рустамбеков
Алиев и Патрушев провели встречу в Баку
Глава МИД Азербайджана обвиняет руководство Армении в эскалации напряженности в регионе
Додон пригласил Алиева совершить до конца 2019 года официальный визит в Молдову
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями
Глава парламента Грузии отвергает утверждения о планах создания полицейского государства
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД