BakuBus направит более 435 тыс. манатов на закупку запчастей для КПП автобусов

ООО «BakuBus» заплатит более 435 тыс. манатов за покупку запчастей для коробок переключения передач (КПП) и специальных инструментов для транспортных средств, находящихся на балансе общества.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт «BakuBus» подписал с ООО «Grand Motors».

Стоимость контракта - 435,65 тыс. манатов.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Б.Рустамбеков