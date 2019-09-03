Компании Брянской области обсудили вопросы поставок продукции в Азербайджан

Предприниматели Брянской области РФ планируют поставки продукции в Азербайджан, сообщают российские СМИ.

С 26 по 29 августа 2019 года состоялась международная бизнес-миссия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Баку.

Бизнес-миссия регионов РФ в Азербайджан – пилотный проект, который осуществлен в новом формате и совместил в себе лучшие практики регионов с возможностями Российского экспортного центра для обеспечения максимальной эффективности мероприятия.

В данном мероприятии приняли участия 33 субъекта малого и среднего предпринимательства из 9 регионов Российской Федерации, в том числе из Брянской, Владимирской, Кировской, Костромской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской областей РФ и Москвы.

Программой бизнес-миссии была предусмотрена биржа-контактов в формате B2B с представителями бизнес-сообщества Азербайджана. Во встречах приняли участие представители более 150 азербайджанских компаний представляющие 16 различных отраслей.

«В рамках организованных выездных встреч и в целях сбора и анализа информации необходимой для налаживания дальнейшего сотрудничества участники бизнес-миссии ознакомились с основными крупными торговыми сетями Азербайджана, среди которых можно отметить BAZARSTORE, Bizim Market, BRAVO и ARAZ. Так, представители ОАО «Брянский гормолзавод» остались довольны результатом бизнес-миссии: опираясь на проведенные маркетинговые исследования и проанализировав полки торговых сетей, компания пришла к выводу об отсутствии в регионе рынка детского питания и предполагает возможность организации поставок своей продукции в торговые сети Азербайджана», - отмечается в информации.

По результатам встреч были достигнуты предварительные договоренности о поставках продукции ОАО «Брянский гормолзавод» в торговые сети Азербайджана. Кроме этого, выявлен интерес перерабатывающих компаний Азербайджана к оборудованию, выпускаемому ООО «ТД «Русская броня». Проявлена заинтересованность к продукции ООО «Лессорб» со стороны МЧС Азербайджана и компании «Generall Supply» - одного из крупных дистрибьюторов нефтегазового оборудования в Азербайджане.

А.Мамедов