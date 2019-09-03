Компании Брянской области обсудили вопросы поставок продукции в Азербайджан

Предприниматели Брянской области РФ планируют поставки продукции в Азербайджан, сообщают российские СМИ.
С 26 по 29 августа 2019 года состоялась международная бизнес-миссия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Баку.
Бизнес-миссия регионов РФ в Азербайджан – пилотный проект, который осуществлен в новом формате и совместил в себе лучшие практики регионов с возможностями Российского экспортного центра для обеспечения максимальной эффективности мероприятия.
В данном мероприятии приняли участия 33 субъекта малого и среднего предпринимательства из 9 регионов Российской Федерации, в том числе из Брянской, Владимирской, Кировской, Костромской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской областей РФ и Москвы.
Программой бизнес-миссии была предусмотрена биржа-контактов в формате B2B с представителями бизнес-сообщества Азербайджана. Во встречах приняли участие представители более 150 азербайджанских компаний представляющие 16 различных отраслей.
«В рамках организованных выездных встреч и в целях сбора и анализа информации необходимой для налаживания дальнейшего сотрудничества участники бизнес-миссии ознакомились с основными крупными торговыми сетями Азербайджана, среди которых можно отметить BAZARSTORE, Bizim Market, BRAVO и ARAZ. Так, представители ОАО «Брянский гормолзавод» остались довольны результатом бизнес-миссии: опираясь на проведенные маркетинговые исследования и проанализировав полки торговых сетей, компания пришла к выводу об отсутствии в регионе рынка детского питания и предполагает возможность организации поставок своей продукции в торговые сети Азербайджана», - отмечается в информации.
По результатам встреч были достигнуты предварительные договоренности о поставках продукции ОАО «Брянский гормолзавод» в торговые сети Азербайджана. Кроме этого, выявлен интерес перерабатывающих компаний Азербайджана к оборудованию, выпускаемому ООО «ТД «Русская броня». Проявлена заинтересованность к продукции ООО «Лессорб» со стороны МЧС Азербайджана и компании «Generall Supply» - одного из крупных дистрибьюторов нефтегазового оборудования в Азербайджане.
А.Мамедов
Алиев и Патрушев провели встречу в Баку
Глава МИД Азербайджана обвиняет руководство Армении в эскалации напряженности в регионе
Додон пригласил Алиева совершить до конца 2019 года официальный визит в Молдову
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей
Власти Израиля планируют увеличить турпоток до 5 млн человек до конца 2020 года
Суд в Бишкеке арестовал имущество мечети, построенной на средства экс-президента Атамбаева - Генпрокуратура
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями
Глава парламента Грузии отвергает утверждения о планах создания полицейского государства
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика порадовал школьников в посёлке Горадиз
В Доме Дружбы народов РТ азербайджанский публицист презентовал книгу о Габдулле Тукае
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД