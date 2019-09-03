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Дальнее зарубежье 03.09.2019 19:18

Еврокомиссия на заседании в среду обсудит ситуацию с Brexit

Европейская комиссия (ЕК) в среду посвятит главную часть заседания предстоящему выходу Великобритании из ЕС, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Председатель (ЕК Жан-Клод - ИФ) Юнкер проинформирует коллегию о своих недавних контактах с господином премьер-министром (Великобритании Борисом - ИФ) Джонсоном. Он также пригласил главного переговорщика Мишеля Барнье рассказать комиссии о последнем развитии событий в Лондоне и о технических деталях в рамках переговоров по статье 50 (Договора о ЕС - ИФ) с британским шерпой Дэвидом Фростом", - сказала Андреева во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она также отметила, что в рамках подготовки к Brexit Еврокомиссия выпустит свое шестое сообщение о технических аспектах, которые добавляются к уже предусмотренным ЕК мерам.

По ее словам, в документе будет повторен призыв ЕК к гражданам и предприятиям ЕС приготовиться к выходу Великобритании из союза к 31 октября нынешнего года.

Андреева уклонилась от прямых ответов на просьбы прокомментировать заявление Джонсона о якобы достигнутом на переговорах с Брюсселем прогрессе. "Мы продвигаемся вперед", - сказала представитель ЕК.

Сторона ЕС на переговорах, пояснила она, работает 24 часа в сутки и проявляет полную готовность к сотрудничеству с британской стороной, чтобы выйти из тупика. "Когда будет прогресс, мы вас проинформируем", - добавила пресс-секретарь.

Она заявила, что не станет вдаваться в подробности, так как на данном этапе идут технические переговоры, продолжаются дискуссии. И о результатах надлежит говорить руководителям переговорщиков. Андреева призвала "дать спокойно работать тем, кто занят этой работой".

Представитель ЕК сказала, что вынуждена повторить позицию ЕС по соглашению, в которой нет никаких изменений. В Брюсселе ждут конкретных предложений, совместимых с соглашением по Brexit, в частности, обещанной альтернативы по страховочному плану для ирландской границы - backstop.

При этом она не стала отвечать на вопросы журналистов о том, представлены ли уже такие предложения британской стороной.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ЕВРОКОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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