Еврокомиссия на заседании в среду обсудит ситуацию с Brexit

Европейская комиссия (ЕК) в среду посвятит главную часть заседания предстоящему выходу Великобритании из ЕС, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Председатель (ЕК Жан-Клод - ИФ) Юнкер проинформирует коллегию о своих недавних контактах с господином премьер-министром (Великобритании Борисом - ИФ) Джонсоном. Он также пригласил главного переговорщика Мишеля Барнье рассказать комиссии о последнем развитии событий в Лондоне и о технических деталях в рамках переговоров по статье 50 (Договора о ЕС - ИФ) с британским шерпой Дэвидом Фростом", - сказала Андреева во вторник на брифинге в Брюсселе.
Она также отметила, что в рамках подготовки к Brexit Еврокомиссия выпустит свое шестое сообщение о технических аспектах, которые добавляются к уже предусмотренным ЕК мерам.
По ее словам, в документе будет повторен призыв ЕК к гражданам и предприятиям ЕС приготовиться к выходу Великобритании из союза к 31 октября нынешнего года.
Андреева уклонилась от прямых ответов на просьбы прокомментировать заявление Джонсона о якобы достигнутом на переговорах с Брюсселем прогрессе. "Мы продвигаемся вперед", - сказала представитель ЕК.
Сторона ЕС на переговорах, пояснила она, работает 24 часа в сутки и проявляет полную готовность к сотрудничеству с британской стороной, чтобы выйти из тупика. "Когда будет прогресс, мы вас проинформируем", - добавила пресс-секретарь.
Она заявила, что не станет вдаваться в подробности, так как на данном этапе идут технические переговоры, продолжаются дискуссии. И о результатах надлежит говорить руководителям переговорщиков. Андреева призвала "дать спокойно работать тем, кто занят этой работой".
Представитель ЕК сказала, что вынуждена повторить позицию ЕС по соглашению, в которой нет никаких изменений. В Брюсселе ждут конкретных предложений, совместимых с соглашением по Brexit, в частности, обещанной альтернативы по страховочному плану для ирландской границы - backstop.
При этом она не стала отвечать на вопросы журналистов о том, представлены ли уже такие предложения британской стороной.
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