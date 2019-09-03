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Дальнее зарубежье 03.09.2019 17:47

Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины и пригласила его в Берлин.

"Я была бы очень рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине", - говорится в тексте письма Меркель Гончаруку, опубликованном на сайте правительства Германии во вторник.

Меркель подтвердила: правительство Германии будет оставаться надежным партнером для Украины и украинского правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Германия хочет работать вместе по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина могла сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области", - говорится в письме.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ГЕРМАНИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]