Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины и пригласила его в Берлин.
"Я была бы очень рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине", - говорится в тексте письма Меркель Гончаруку, опубликованном на сайте правительства Германии во вторник.
Меркель подтвердила: правительство Германии будет оставаться надежным партнером для Украины и украинского правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.
"Германия хочет работать вместе по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина могла сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области", - говорится в письме.
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