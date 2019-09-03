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Дальнее зарубежье 03.09.2019 17:57

Взрыв в Антверпене разрушил три дома, есть пострадавшие

Взрыв, произошедший во вторник в Вилрейке - округе Антверпена, практически снес три малоэтажных дома, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Канал отмечает, что точная причина взрыва еще не названа, и в то же время приводит слова бургомистра Антверпена Барта де Вевера о "страшном взрыве газа".

Пожарные освободили из-под обломков двух человек, которые были в тяжелом состоянии переданы медикам. Затем обнаружили живым еще одного. Спасатели допускают, что под руинами разрушенных домов могут оказаться и другие люди, так как после взрыва по меньшей мере два человека считались пропавшими.

Полиция оцепила зону ЧП, освободив проезд только для чрезвычайных служб. Из ближайшей к месту взрыва школы эвакуировали учеников и преподавателей.

RTBF отмечает, что пока нет сведений о возможных жертвах.

Прокуратура Антверпена начала расследование.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АНТВЕРПЕН, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]