Глава МИД Азербайджана обвиняет руководство Армении в эскалации напряженности в регионе

Последние заявления руководства Армении способствуют эскалации напряженности в регионе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Мамедъяров во вторник принял копии верительных грамот нового посла Великобритании и Северной Ирландии в Баку Джеймса Лайла Шарпа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Мамедъяров проинформировал собеседника о ситуации в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Последние заявления руководства Армении способствуют эскалации напряженности в регионе и наносят ущерб переговорному процессу»,- говорится в сообщении МИД.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущему состоянию отношений между Баку и Лондоном, выразили удовлетворенность достижениями в сфере энергетики, политики, экономики.
Ф.Исазаде
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