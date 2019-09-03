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Карабахский конфликт 03.09.2019 18:33

Глава МИД Азербайджана обвиняет руководство Армении в эскалации напряженности в регионе

Последние заявления руководства Армении способствуют эскалации напряженности в регионе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Мамедъяров во вторник принял копии верительных грамот нового посла Великобритании и Северной Ирландии в Баку Джеймса Лайла Шарпа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Мамедъяров проинформировал собеседника о ситуации в переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Последние заявления руководства Армении способствуют эскалации напряженности в регионе и наносят ущерб переговорному процессу»,- говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущему состоянию отношений между Баку и Лондоном, выразили удовлетворенность достижениями в сфере энергетики, политики, экономики.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]