Алиев и Патрушев провели встречу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщили во вторник в пресс-службе СБ РФ.
"Николай Патрушев встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении СБ РФ.
"На встрече обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности, экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций", - сообщили в СБ РФ.
Ранее в пресс-службе Совбеза сообщили, что 4 сентября в Баку состоятся российско-азербайджанские консультации по линии совбезов.
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