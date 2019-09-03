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Внешняя политика 03.09.2019 19:23

Алиев и Патрушев провели встречу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщили во вторник в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении СБ РФ.

"На встрече обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности, экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций", - сообщили в СБ РФ.

Ранее в пресс-службе Совбеза сообщили, что 4 сентября в Баку состоятся российско-азербайджанские консультации по линии совбезов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]