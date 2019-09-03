Спикер парламента Эстонии выступает за поддержку санкций в отношении России странами Балтии и Северной Европы

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) призвал страны Балтии и Северной Европы поддерживать режим санкций в отношении России и требовать изменения поведения Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента во вторник.

"Систематически дестабилизирующее и агрессивное поведение России оказывает воздействие не только на соседей, но и на весь евроатлантический регион", - приводит пресс-служба заявление Пыллуааса на встрече спикеров парламентов стран Балтии и Северной Европы в Лауласмаа (Laulasmaa) во вторник под Таллином.

"В своем двустороннем подходе мы должны поддерживать санкционный режим до завершения агрессии на Востоке Украины и при этом улучшать связи с российским обществом", - заявил спикер парламента.

Он отметил, что "наш политический подход в международных организациях должен быть единым и системным. Мы должны продолжить прилагать усилия по обеспечению коллективной деятельности внутри НАТО и единые меры Европейского союза. Мы должны объединить свой голос, чтобы потребовать изменение поведения Москвы".

Спикеры парламентов Латвии и Литвы высказались на встрече за более активную поддержку государств Восточного партнерства, привлечении их к совместной деятельности и передаче им опыта развития демократии.

Председатели парламентов стран Северной Европы подчеркнули важность формирования региональной политики и обеспечении безопасности с учетом политики окружающей среды и климатической.

Сотрудничество стран Балтии и Северной Европы (NB8) является форматом взаимодействия Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании. В нынешнем году NB8 возглавляет Исландия, в будущем году председателем станет Эстония.