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Дальнее зарубежье 03.09.2019 20:31

Доклад по Джеймсу Коми показал масштаб "охоты на ведьм" - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что доклад минюста по экс-главе ФБР Джеймсу Коми показал незаконность и масштаб так называемой "охоты на ведьм".

"Основываясь на докладе генерального инспектора (минюста США - ИФ), вся "охота на ведьм" против меня и моей администрации была огромной и незаконной аферой. Палата представителей теперь должна вернуться к работе над ценами на лекарства, над системой здравоохранения, инфраструктурой и всем остальным", - написал Трамп в своем твиттере.

"Доклад (спецпрокурора США - ИФ) Роберта Мюллера показал, что не было ни сговора с Россией, ни препятствования правосудию", - подчеркнул американский лидер.

Трамп неоднократно называл расследование по так называемому "российскому делу" "охотой на ведьм". Это дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. При этом Мюллер подтвердил, что РФ пыталась повлиять на американские выборы, но не преуспела в этом.

На прошлой неделе был опубликован доклад генерального инспектора минюста США, в котором говорилось о том, что экс-глава ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив через СМИ секретные данные о Трампе. В частности, в докладе отмечалось, что Коми передал содержащие секретную информацию служебные данные другу, которому поручил поделиться этими материалами с журналистом.

Речь идет о записках, сделанных Коми в ходе его личных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в минюсте заявили, что экс-глава ФБР не проинформировал после ухода из ведомства о том, что у него дома в сейфе остались некоторые служебные документы.

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Тэги: США, ТРАМП, ДОКЛАД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]