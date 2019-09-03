В ЕС призвали восстановить права и свободы жителей Кашмира

ЕС очень внимательно следит за ситуацией в Кашмире и поддерживает контакты по этой проблеме на высоком уровне, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

"В конце минувшей недели высокий представитель (ЕС по иностранным делам Могерини - ИФ) встречалась с министром иностранных дел Индии, чтобы обсудить ситуацию в Кашмире и регионе", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Коцьянчич отметила, что разрешение кризиса в Кашмире может произойти только мирным путем через диалог между Индией и Пакистаном.

"И в этом контексте важно избегать любой эскалации напряженности. Следует принять необходимые меры, чтобы восстановить права и свободы населения в этом регионе", - подчеркнула представитель Могерини.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством. Она разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.