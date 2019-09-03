Джонсон лишился большинства в парламенте

Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg.
Ли от консерваторов прямо во время заседания перешел в ряды либерал-демократов, отмечает агентство.
Это означает, что отныне правительство в Великобритании будет кабинетом меньшинства.
"Консервативное правительство преследует идею "жесткого" Brexit, которая осуществляется беспринципными способами. Она неоправданно ставит под угрозу жизни и источники средств к существованию, она ставит под угрозу целостность страны. Более того, она (идея "жесткого" Brexit - ИФ) подрывает экономику, демократию и роль страны в мире", - говорится в заявлении Ли.
Он подчеркнул, что Демократическая партия помогает "оставить эту страну и мир с лучшими условиями для жизни следующему поколению".
Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, вместе с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) составляла парламентское большинство в палате общин.
В настоящий момент в Консервативной партии и DUP состоят 319 в парламентариев вместо 320, необходимых для большинства.
Всего в палате общин 650 членов, 639 из которых занимают места в парламенте.
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