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Регион 03.09.2019 22:51

Глава парламента Грузии отвергает утверждения о планах создания полицейского государства

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает абсурдными утверждения оппозиции, что выдвижение кандидатом на пост премьер-министра бывшего главы МВД Гиоргия Гахария означает создание полицейского государства.

"Оппозиция видит "российский след" в выдвижении Гахария на пост премьера, но не видит заключенного Грузией соглашения по ассоциации с Евросоюзом, не видит безвизового режима с Евросоюзом, не видит стратегических отношений с США, не видит прогресса в отношениях с НАТО. Это уже проблема зрения нашей оппозиции", - сказал Талаквадзе во вторник в эфире грузинской телекомпании "Пирвели".

Спикер парламента заявил, что правящая партия "Грузинская мечта", которую будет представлять премьер Гахария, имеет конкретные планы по развитию государства.

"В первую очередь продолжиться выделение большого финансового ресурса для развития регионов. Мы продолжим реформу образования, на которую ежегодно будем тратить 25% бюджета. Будут продолжены реформы в полиции и армии. Мы намерены сделать гораздо больше для развития туризма", - сказал Талаквадзе.

Во вторник правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария, временно занимавшего пост министра внутренних дел. В свою очередь Гахария предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру Вахтанга Гомелаури. Он занимал эту должность несколько лет назад, а также на пост министра обороны кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который также возглавлял МВД. Гахария предложил возглавить Совет национальной безопасности и Службу разведки Левану Изория, который два года назад был министром внутренних дел.

По заявлению представителей парламентского большинства процедура утверждения нового правительства завершиться в конце этой недели.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


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