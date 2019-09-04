США утроили безудержную травлю в отношении Китая, России и ряда других стран - китайский военачальник

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран безудержной травлей.
"США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегического давление", - сказал Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.
По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".
"Лидеры двух стран придают большое значение отношениям между армиями и при каждой встрече обязательно обсуждают военное сотрудничество", - подчеркнул китайский генерал.
Он отметил, что в последние годы военное сотрудничество двух государств находится на высоком уровне и продолжает развиваться.
Заместитель председателя напомнил, что в прошлом году Китай впервые принял участие в масштабных маневрах ВС РФ "Восток", в июле этого года Китай и Россия впервые совместно провели стратегическое воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Восточно- Китайского и Японского морей. Он также отметил совместные военно-морские учения двух государств и участие в Армейских международных играх.
Чжан Юся поблагодарил Шойгу за приглашение посетить Россию, назвав его давним другом китайского народа и китайской армии.
"Ваше дружеское отношение, откровенность и деловой подход произвели на меня глубокое впечатление", - добавил он.
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