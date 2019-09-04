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Дальнее зарубежье 04.09.2019 16:18

Индийских астронавтов подготовят в России

Астронавты для первой индийской космической миссии "Гаганьян" сначала пройдут подготовку в России, подтвердил премьер Индии Нарендра Моди.

"Наше долгосрочное сотрудничество в космосе достигло новых высот. Индийские космонавты будут проходить подготовку в России, это - "Гаганьян", это проект пилотируемых полетов с участием индийских космонавтов", - сказал Моди на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщал, что работа по поиску подходящего для космического полёта астронавта из Индии начнётся в сентябре.

"В сентябре мы начнём отбор астронавтов в Индии, наши специалисты поедут туда, потом несколько человек приедут к нам в Центр для окончательного решения о том, кто станет астронавтом. Что касается сроков обучения, полгода - и человек готов в качестве участника космического полёта", - сказал Власов в конце августа.

Ранее сообщалось, что ЦПК будет готовить астронавта из Индии, который полетит в космос на индийском корабле.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, КОСМОС, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]