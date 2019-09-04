Индийских астронавтов подготовят в России

Астронавты для первой индийской космической миссии "Гаганьян" сначала пройдут подготовку в России, подтвердил премьер Индии Нарендра Моди.

"Наше долгосрочное сотрудничество в космосе достигло новых высот. Индийские космонавты будут проходить подготовку в России, это - "Гаганьян", это проект пилотируемых полетов с участием индийских космонавтов", - сказал Моди на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщал, что работа по поиску подходящего для космического полёта астронавта из Индии начнётся в сентябре.

"В сентябре мы начнём отбор астронавтов в Индии, наши специалисты поедут туда, потом несколько человек приедут к нам в Центр для окончательного решения о том, кто станет астронавтом. Что касается сроков обучения, полгода - и человек готов в качестве участника космического полёта", - сказал Власов в конце августа.

Ранее сообщалось, что ЦПК будет готовить астронавта из Индии, который полетит в космос на индийском корабле.