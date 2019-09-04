Россия и Турция начали консультации по возможным поставкам истребителей Су-35 и, как дальнейшая тема, по Су-57 - глава ФСВТС

Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке российского истребителя пятого поколения Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев

"По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Шугаев отметил, что "консультации начались и по Су-35 и, как дальнейшая тема, по Су-57".

Су-35 и Су-57 были показаны президенту Турции Реджепу Эрдогану на прошлой неделе на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском. Турция заявила об интересе к этим самолетам.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.