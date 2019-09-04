Американский конвертоплан будет отрабатывать в Эстонии полеты на низкой высоте

Конвертоплан (вертолето-самолет) ВВС США CV-22 Osprey на протяжении предстоящих двух недель будет отрабатывать в воздушном пространстве Эстонии полеты на низкой высоте.
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, траектории полетов конвертоплана будут охватывать всю территорию Эстонии, полеты будут совершаться как днем, так и ночью, при этом их планируется совершать вдали от населенных местностей.
CV-22 Osprey является мультифункциональным авиационным средством с поворотными винтами, объединяющим в себе как способности взлетать вертикально вверх, совершать полеты и приземляться как вертолет, так и скорость, дальность полетов и экономичность самолета.
CV-22 Osprey предназначен прежде всего для специальных операций по доставке спецназа и выводу его с территории противника.
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