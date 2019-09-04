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Дальнее зарубежье 04.09.2019 16:30

Американский конвертоплан будет отрабатывать в Эстонии полеты на низкой высоте

Конвертоплан (вертолето-самолет) ВВС США CV-22 Osprey на протяжении предстоящих двух недель будет отрабатывать в воздушном пространстве Эстонии полеты на низкой высоте.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, траектории полетов конвертоплана будут охватывать всю территорию Эстонии, полеты будут совершаться как днем, так и ночью, при этом их планируется совершать вдали от населенных местностей.

CV-22 Osprey является мультифункциональным авиационным средством с поворотными винтами, объединяющим в себе как способности взлетать вертикально вверх, совершать полеты и приземляться как вертолет, так и скорость, дальность полетов и экономичность самолета.

CV-22 Osprey предназначен прежде всего для специальных операций по доставке спецназа и выводу его с территории противника.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, КОНВЕРТОПЛАН, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]