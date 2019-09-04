Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0255 GBR   2.0572 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.94 -1.08 Brent 58.26 -0.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.09.2019 16:04

Walmart ограничивает продажу боеприпасов после массовой стрельбы

Американский ритейлер Walmart Inc. прекращает продажу патронов для легкого огнестрельного оружия и автоматов, еще больше ужесточая политику в отношении оружия после двух кровопролитных атак в магазинах компании в августе.

Последние события привели к росту призывов к ритейлерам и властям принять меры для прекращения случаев насилия с применением оружия, пишет The Wall Street Journal.

Изменения в политике Walmart вступают в силу немедленно, магазины прекратят продажу патронов после того, как будут распроданы оставшиеся запасы.

Кроме того, ритейлер прекратит продажу легкого огнестрельного оружия в штате Аляска, во всех остальных штатах она была прекращена более двадцати лет назад.

"Мы пережили два ужасных события за одну неделю и никогда не будем такими, как прежде", - написал глава Walmart Даг Макмиллон в электронном письме сотрудникам.

В прошлом месяце 21-летний мужчина открыл огонь в торговом центре Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. В результате были убиты 22 человека и еще 26 человек получили ранения.

Ранее на той же неделе сотрудник Walmart устроил стрельбу в магазине компании в Миссисипи, убив двух других работников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, WALMART, ОРУЖИЕ, ПРОДАЖИ


Похожие новости


Минюст США начал расследование по обвинения Wal-Mart во взяточничестве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]