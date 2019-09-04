Walmart ограничивает продажу боеприпасов после массовой стрельбы

Американский ритейлер Walmart Inc. прекращает продажу патронов для легкого огнестрельного оружия и автоматов, еще больше ужесточая политику в отношении оружия после двух кровопролитных атак в магазинах компании в августе.

Последние события привели к росту призывов к ритейлерам и властям принять меры для прекращения случаев насилия с применением оружия, пишет The Wall Street Journal.

Изменения в политике Walmart вступают в силу немедленно, магазины прекратят продажу патронов после того, как будут распроданы оставшиеся запасы.

Кроме того, ритейлер прекратит продажу легкого огнестрельного оружия в штате Аляска, во всех остальных штатах она была прекращена более двадцати лет назад.

"Мы пережили два ужасных события за одну неделю и никогда не будем такими, как прежде", - написал глава Walmart Даг Макмиллон в электронном письме сотрудникам.

В прошлом месяце 21-летний мужчина открыл огонь в торговом центре Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. В результате были убиты 22 человека и еще 26 человек получили ранения.

Ранее на той же неделе сотрудник Walmart устроил стрельбу в магазине компании в Миссисипи, убив двух других работников.