Конституционный суд Армении признал арест Кочаряна неправомочным - адвокат

Конституционный суд Армении на заседании в среду признал неправомочным арест бывшего президента республики Роберта Кочаряна, заявил адвокат Кочаряна Арам Вардеванян.

"Рассмотрев дело относительно решения вопроса соответствия Конституции Армении части 2 ст. 135 (основы применения меры пресечения) и ст. 35 (обстоятельства, исключающие уголовное преследование) Уголовно-процессуального кодекса Армении, Конституционный суд решил, что нарушены положения статьи 35. Это означает, что нарушено право личной свободы экс-президента", - сказал Вардеванян журналистам.

По его словам, статья 135 не может применяться независимо от статьи 35. "Это означает, что арест Кочаряна не может быть правомочным, то есть, арест не может быть применен к Кочаряну", - отметил он.

Ранее член команды адвокатов экс-президента Айк Алумян заявил журналистам, что при "благоприятном решении КС уголовное преследование в отношении Кочаряна должно быть прекращено и он должен быть освобожден".

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Тогда действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

Кочаряну также было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $3 млн.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.