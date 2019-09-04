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ТЭК 04.09.2019 15:57

Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в среду на ожиданиях очередного сокращения запасов топлива в США, несмотря на сокращение активности в производственном секторе.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подорожали на $0,69 (1,18%) - до $58,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,74 (1,37%) - до $54,68 за баррель.

Рынок ожидает еженедельного отчета об изменении запасов топлива в Штатах от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, отчет укажет на падение запасов на 3,45 млн баррелей.

Между тем накануне стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющейся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Тем временем, по оценкам аналитиков RBC Capital Markets, если страны ОПЕК сократят добычу еще на 1 млн баррелей в сутки, то менее чем за полгода они смогут добиться снижения запасов топлива в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), до среднего уровня за последние пять лет.

Это не представляется экспертам "невыполнимой задачей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]