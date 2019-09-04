Азербайджан ставит задачу увеличить число транспортных средств в международных грузоперевозках в 5 раз

Азербайджан намерен увеличить число автотранспортных средств в международных грузовых перевозках в 5 раз – до 10 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госслужбе автомобильного транспорта (ГСАТ).
«В настоящее время в международных перевозках задействовано около 2 тыс. транспортных средств. Наша цель – довести их число до 10 тыс. единиц. Это позволит создать 30 тыс. новых рабочих мест в этой сфере», - отметили в службе.
Кроме этого, в ГСАТ подчеркнули, что в Баку 14-15 октября 2019 года пройдет очередное заседание автомобильной транспортной группы Международного транспортного форума (İTF). «В нем примут участие около 100 представителей из стран-членов İTF. В ходе заседания будут обсуждены вопросы развития международных автомобильных грузоперевозок, подготовка проектов для этого, повышение качества перевозок», - подчеркнули в службе.
Х.Насирзаде
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