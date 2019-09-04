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Транспорт и связь 04.09.2019 16:03

Азербайджан ставит задачу увеличить число транспортных средств в международных грузоперевозках в 5 раз

Азербайджан намерен увеличить число автотранспортных средств в международных грузовых перевозках в 5 раз – до 10 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госслужбе автомобильного транспорта (ГСАТ).

«В настоящее время в международных перевозках задействовано около 2 тыс. транспортных средств. Наша цель – довести их число до 10 тыс. единиц. Это позволит создать 30 тыс. новых рабочих мест в этой сфере», - отметили в службе.

Кроме этого, в ГСАТ подчеркнули, что в Баку 14-15 октября 2019 года пройдет очередное заседание автомобильной транспортной группы Международного транспортного форума (İTF). «В нем примут участие около 100 представителей из стран-членов İTF. В ходе заседания будут обсуждены вопросы развития международных автомобильных грузоперевозок, подготовка проектов для этого, повышение качества перевозок», - подчеркнули в службе.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВТОТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]