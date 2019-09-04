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ТЭК 04.09.2019 16:00

Шарп намерен расширить сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере энергетики

Новый посол Великобритании и Северной Ирландии в Баку Джеймс Шарп намерен вывести на новый уровень сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере торговли и энергетики.

«Баку и Лондон обладают сильными и историческими отношениями. Я намерен еще больше укрепить и вывести на новый уровень эти отношения. Укрепление политических отношений, поддержка независимости и территориальной целостности Азербайджана, расширение вопросов торгового и энергетического сотрудничества входит в мои приоритеты»,- сказал Шарп в своем видеообращении в соцсети Facebook в связи с началом дипмиссии в Азербайджане.

Он отметил, что «Азербайджан стремительно развивающаяся страна», которая «имеет важное значение для Великобритании».

«Наряду с этим, я также намерен укрепить отношения между гражданами двух стран в сфере образования, туризма, спорта и культуры. Кроме того, я заинтересован в открытом и плодотворном диалоге по вопросам демократии и прав человека», - добавил Шарп.

В настоящее время в Азербайджане работают 437 британских компаний, а инвестиции Великобритании в экономику страны составили $28 млрд.

Товарооборот между двумя странами в 2018 году увеличился на 61,1%.

Азербайджан ранее заявлял о заинтересованности в расширении сотрудничества с Великобританией в сфере энергетики. При этом приоритетами определены сокращение производственных затрат, увеличение добычи углеводородов, развитие новых технологий, сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии, повышение эффективности.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]