Шарп намерен расширить сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере энергетики

Новый посол Великобритании и Северной Ирландии в Баку Джеймс Шарп намерен вывести на новый уровень сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в сфере торговли и энергетики.
«Баку и Лондон обладают сильными и историческими отношениями. Я намерен еще больше укрепить и вывести на новый уровень эти отношения. Укрепление политических отношений, поддержка независимости и территориальной целостности Азербайджана, расширение вопросов торгового и энергетического сотрудничества входит в мои приоритеты»,- сказал Шарп в своем видеообращении в соцсети Facebook в связи с началом дипмиссии в Азербайджане.
Он отметил, что «Азербайджан стремительно развивающаяся страна», которая «имеет важное значение для Великобритании».
«Наряду с этим, я также намерен укрепить отношения между гражданами двух стран в сфере образования, туризма, спорта и культуры. Кроме того, я заинтересован в открытом и плодотворном диалоге по вопросам демократии и прав человека», - добавил Шарп.
В настоящее время в Азербайджане работают 437 британских компаний, а инвестиции Великобритании в экономику страны составили $28 млрд.
Товарооборот между двумя странами в 2018 году увеличился на 61,1%.
Азербайджан ранее заявлял о заинтересованности в расширении сотрудничества с Великобританией в сфере энергетики. При этом приоритетами определены сокращение производственных затрат, увеличение добычи углеводородов, развитие новых технологий, сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии, повышение эффективности.
Ф.Исазаде
Патрушев заявил о необходимости развивать ВТС с Азербайджаном
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
Саудовская Аравия может начать выдавать иностранцам туристические визы с 27 сентября
Вена, Мельбурн и Сидней названы лучшими городами для жизни, Москва на 68-м месте
На Олимпиаде-2020 в Токио гостей встретят роботы, а медали изготовят из переработанных материалов - представитель дирекции
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Власти Украины предъявили меткомбинату ArcelorMittal налоговые претензии почти на $360 млн
ЗРС С-400 будут готовы к работе в Турции до конца 2019г, в полную силу заработают к июню 2020г, заявляют в Анкаре
Разногласия Брюсселя и Вашингтона по торговле сохраняются, но с "правильными людьми" в Европе их можно преодолеть - постпред США при ЕС
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nobel Oil Services завершила летнюю программу стажировки
Во Владивостоке пройдет очередной Восточный экономический форум
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД