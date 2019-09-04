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Финансы 04.09.2019 16:06

VISA совместно с МБА запускают в Азербайджане новый сервис

Международная платежная организация VISA совместно с ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) запускают новый сервис – Visa Token Service, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в VISA.

"VISA 10 сентября проведет в Баку презентацию Visa Token Service, реализуемого с МБА. В мероприятии примут участие представители МБА, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка Азербайджана", - отметили в компании.

Как сообщалось ранее, VISA планировала летом внедрить в Азербайджане технологию токенизации – шифрования карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволит значительно облегчить безопасность транзакций.

В будущем токенизация также позволит привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что сделает ненужным физическое наличие карточки.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: VISA, СЕРВИС, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]