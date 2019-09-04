VISA совместно с МБА запускают в Азербайджане новый сервис

Международная платежная организация VISA совместно с ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) запускают новый сервис – Visa Token Service, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в VISA.
"VISA 10 сентября проведет в Баку презентацию Visa Token Service, реализуемого с МБА. В мероприятии примут участие представители МБА, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка Азербайджана", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, VISA планировала летом внедрить в Азербайджане технологию токенизации – шифрования карточных данных пользователя. Данная технология заключается в том, что в момент совершения операции по карте все данные карты шифруются. Это позволит значительно облегчить безопасность транзакций.
В будущем токенизация также позволит привязывать карточки к мобильным телефонам пользователей, что сделает ненужным физическое наличие карточки.
А.Мамедов
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