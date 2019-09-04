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Дальнее зарубежье 04.09.2019 16:31

Разногласия Брюсселя и Вашингтона по торговле сохраняются, но с "правильными людьми" в Европе их можно преодолеть - постпред США при ЕС

Постпред США при ЕС Гордон Сондленд в среду заявил, что сущность разногласий европейской и американской стороны по торговым вопросам сохраняется, однако это не означает, что их нельзя преодолеть.

"Суть наших торговых разногласий не изменилась", - сказал Сондленд в ходе телефонного брифинга.

Однако он выразил надежду, что при наличии "правильных людей" в Европе можно будет преодолеть разногласия.

"Но я думаю, что с правильными людьми эти трудные вопросы могут быть разрешены, поскольку эти вопросы требуют огромное количества обсуждения, вовлеченности. Это также требует огромного доверия между теми, кто ведет переговоры", - добавил американский дипломат.

При этом он пояснил, что целью переговоров Помпео ранее на этой неделе с будущими руководителями ЕС было скорее знакомство и "понимание друг друга на макроуровне", а не поиск решения конкретных проблем.

В прошлом году президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% и 10% на сталь и алюминий, поставляемые в США Евросоюзом, наряду с другими торговыми партнерами Штатов. В ответ на это ЕС обложил 25%-ной пошлиной товары американского экспорта стоимостью 2,8 млрд евро в год.

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти ранее заявлял, что ЕС готов ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 20 млрд евро, если Трамп обложит 25%-ными пошлинами европейские автомобили.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]