Политическая ситуация в Лондоне не повлияет на переговоры ЕС по Brexit с британским правительством - ЕК

Еврокомиссия (ЕК) не комментирует развитие политических событий в Лондоне после потери премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном большинства в британском парламенте, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, "в Лондоне есть стабильное правительство", и она не намерена "пускаться в спекуляции о том, что произойдет или не произойдет по ту сторону Ла-Манша".

"Британское правительство - наш партнер на самом высоком политическом уровне. Для председателя (Еврокомиссии Жан-Клода - ИФ) Юнкера премьер-министром Соединенного Королевства остается Джонсон", - ответила Андреева на вопрос о том, как можно продолжать вести переговоры по Brexit с британским правительством, которое лишилось большинства в парламенте.

"Я не могу высказываться по внутренней политической ситуации в Соединенном Королевстве, - продолжила пресс-секретарь. - Есть демократические процессы в государствах-членах, которые мы уважаем. Они должны развиваться без помех, а по результату увидим, каковы будущие этапы".

"Для нас ничего не изменилось", - подчеркнула представитель ЕК.

Она отметила, что "дверь открыта, чтобы конструктивно работать с премьер-министром (Джонсоном - ИФ) над всеми конкретными предложениями, которые он мог бы представить, если они совместимы с соглашением".

Накануне глава британского правительства и лидер британских консерваторов Джонсон лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.