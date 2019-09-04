В Турцию доставлена новая партия компонентов российской системы С-400

В рамках второго этапа выполнения контракта транспортный самолет в среду доставил в Турцию очередную партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в среду на авиабазе Мюртед под Анкарой совершил посадку транспортный самолет Ил-76ТД.

Как сообщалось, второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже восемь рейсов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший с российским лидером на авиасалоне МАКС в Жуковском, заявил, что второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается. По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что в рамках второго этапа поставок систем С-400 несколько десятков российских самолетов выполнят полеты в Турцию.

"Тоже воздушным транспортом. Несколько десятков рейсов, вы представляете, сколько это оборудования", - сказал он в среду журналистам на авиасалоне "МАКС". По словам Шугаева, прежде всего, будет задействована авиация Минобороны РФ.

В пресс-службе ФСВТС "Интерфаксу" также сообщили, что второй этап поставок Турции систем С-400 завершится в сентябре. "Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию выполняется строго по графику. В августе-сентябре этого года планируем поставить вторую партию из состава системы", - заявили в пресс-службе.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

В среду начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400. Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.