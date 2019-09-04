Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0255 GBR   2.0572 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.94 -1.08 Brent 58.26 -0.40

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.09.2019 19:29

В Турцию доставлена новая партия компонентов российской системы С-400

В рамках второго этапа выполнения контракта транспортный самолет в среду доставил в Турцию очередную партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в среду на авиабазе Мюртед под Анкарой совершил посадку транспортный самолет Ил-76ТД.

Как сообщалось, второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже восемь рейсов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший с российским лидером на авиасалоне МАКС в Жуковском, заявил, что второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается. По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что в рамках второго этапа поставок систем С-400 несколько десятков российских самолетов выполнят полеты в Турцию.

"Тоже воздушным транспортом. Несколько десятков рейсов, вы представляете, сколько это оборудования", - сказал он в среду журналистам на авиасалоне "МАКС". По словам Шугаева, прежде всего, будет задействована авиация Минобороны РФ.

В пресс-службе ФСВТС "Интерфаксу" также сообщили, что второй этап поставок Турции систем С-400 завершится в сентябре. "Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию выполняется строго по графику. В августе-сентябре этого года планируем поставить вторую партию из состава системы", - заявили в пресс-службе.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

В среду начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400. Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С400, ДОСТАВКА


Похожие новости


Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу Число российских туристов в Турции за семь месяцев выросло на 15% Россия гарантировала, что турецкие наблюдательные посты в Идлибе не подвергнутся атакам сирийской армии - Чавушоглу Турция проявляет большой интерес к истребителям Су-35 и Су-57, консультации будут продолжены - глава ФСВТС Эрдоган надеется, что взаимодействие РФ и Турции по С-400 распространится на военные самолеты и другие сферы ОПК Путин ответил утвердительно на вопрос Эрдогана, можно ли купить Су-57

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]