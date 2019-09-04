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Дальнее зарубежье 04.09.2019 19:52

Путин и Моди осмотрели вертолеты, предназначенные для поставки Индии

Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах легких многоцелевых вертолетов К-226Т, которые Россия планирует поставлять Индии в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения.

"Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море", - сказал Путин индийскому премьеру.

Президент РФ сообщил, что такая технология позволяет вертолетам садиться на палубу.

Представитель компании "Вертолеты России" рассказал, что эта машина имеет модульную конструкцию, на ней может быть установлен транспортный или медицинский модуль, а также пассажирский модуль повышенной комфортности в зависимости от потребности заказчика - Минобороны Индии.

Межправительственное соглашение предполагает поставку для нужд министерства обороны Индии 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.

"Это в полном объеме то, что вы называете "Делай в Индии" (программа поддержки национальной промышленности в Индии - ИФ)", - отметил Путин.

Премьер-министр Индии также осмотрел гражданский вертолет Ми-171А2. Такие машины Россия начинает поставлять Индии в рамках ранее заключенного контракта.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ЛИДЕРЫ, ВЕРТОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]