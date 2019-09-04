Иран будет поэтапно сокращать свои обязательства по СВПД - Зариф

Иран рассматривает возможность дальнейших сокращений обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после того, как приступит через два дня к третьему этапу.
"Мы перейдем к третьему этапу через два дня, но после этого мы продолжим переговоры (с европейскими участниками сделки - ИФ)", - заявил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф, которого цитируют иранские СМИ.
"Если и после этого переговоры не увенчаются успехом, мы по прошествии двух месяцев перейдем к четвертому этапу, но и после этого мы продолжим вести переговоры", - подчеркнул министр.
США вышли из СВПД и восстановили односторонние санкции в отношении Ирана в мае прошлого года.
Ровно через год Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств по СВПД, пока европейские участники сделки не обеспечат ему возможность продолжения экспорта нефти и получение выручки в условиях американских санкций.
7 июля Иран перешел ко второму этапу сокращения обязательств, дав европейцам еще 60 дней на выполнение его требований. Срок истекает 4-5 сентября.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу сделать исключения из эмбарго не экспорт иранской нефти в обмен на возобновление выполнения Тегераном обязательств в полном объеме, а также одобрить выделение на эти цели кредитной линии в $15 млрд.
Источники сообщили в среду иранскому телеканалу "Пресс ТВ", что Франции не удалось убедить США согласиться на выделение кредита.
Тегеран, по данным телеканала, также "решительно отверг" это предложение и настаивает на том, чтобы ему гарантировали экспорт нефти в объемах до введения американских санкций.
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