Грузия до конца 2019г отказалась от экспорта электроэнергии, импорт в балансе увеличен на 3,4%

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии вновь внесло коррективы в энергобаланс на 2019 год, в соответствии с которыми экспорт электроэнергии, сниженный в июне на 38,8%, сокращен еще на 44,7% - до 235,6 млн кВт.ч.

Это самый низкий за последние 13 лет показатель экспорта, который, согласно опубликованному в среду на сайте "Законодательного вестника" Грузии обновленному балансу, в оставшиеся до конца года месяцы больше не планируется осуществлять.

Импорт электроэнергии в республику, сниженный после первой корректировки баланса на 41,7%, увеличен на 3,4% - до 1 млрд 700,1 млн кВт.ч. Из этого объема на начало сентября уже импортировано 791,3 млн кВт.ч, до конца года предусматривается получить 908,8 млн кВт.ч.

Согласно изменениям, производство электроэнергии в Грузии в текущем году ожидается в объеме 12 млрд 312,4 млн кВт.ч, что на 2,4% меньше предыдущего прогноза. В частности, на гидроэлектростанциях планируется выработать 9 млрд 702,9 млн кВт.ч (снижение на 3,5%), на теплоэлектростанциях - 2 млрд 527,2 млн кВт.ч (рост на 1,9%), на ветряной электростанции - 82,2 млн кВт.ч (снижение на 2%).

В связи с пересмотренным балансом, поставки электроэнергии потребителям снижены на 0,4% - до 13 млрд 249,7 млн кВт.ч. Как и планировалось ранее, наибольший ее объем получат Energo Pro Georgia (владелец - чешская Energo-Pro) - 4 млрд 934,4 млн кВт.ч (снижение после обновленного баланса на 0,03%) и тбилисское электрораспределительное АО "Теласи" (контролируется ПАО "Интер РАО") - 2 млрд 972,5 млн кВт.ч (рост на 0,6%). Прямым потребителям (крупным предприятиям и организациям) будет поставлено 3 млрд 289,8 млн кВт.ч (снижение на 1,2%), в Абхазию - 2 млрд 53,1 млн кВт.ч (снижение на 1%).

Как сообщалось, производство электроэнергии в Грузии в перовой половине 2019 года уменьшилось на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 6 млрд 244,3 млн кВт.ч, при этом потребление выросло на 1,9% - до 6 млрд 386,7 млн кВт.ч. Экспорт электроэнергии снизился на 48,7% - до 234,3 млн кВт.ч, импорт увеличился на 5,1% - до 622,1 млн кВт.ч.