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Регион 04.09.2019 20:34

Нетаньяху вскоре планирует визит в Россию - газета

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре посетит Россию, сообщил в четверг интернет-сайт израильского издания "Джерузалем пост" со ссылкой на его канцелярию.

По данным газеты, Нетаньяху рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Это сообщение поступило после того, как Нетаньяху отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию, причиной чего была названа "ситуация с расписанием", отмечает "Джерузалем пост".

Между тем, о дате визита Нетаньяху в Россию газета не сообщает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]