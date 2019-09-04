Нетаньяху вскоре планирует визит в Россию - газета

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре посетит Россию, сообщил в четверг интернет-сайт израильского издания "Джерузалем пост" со ссылкой на его канцелярию.
По данным газеты, Нетаньяху рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Это сообщение поступило после того, как Нетаньяху отменил запланированный на понедельник однодневный визит в Индию, причиной чего была названа "ситуация с расписанием", отмечает "Джерузалем пост".
Между тем, о дате визита Нетаньяху в Россию газета не сообщает.
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