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ТЭК 04.09.2019 19:30

Нефть дорожает на фоне роста аппетита к риску, цена Brent подскочила до $60,35 за баррель

Цены на нефть растут в среду одновременно с подъемом фондовых рынков благодаря общему увеличению аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

Рынок ждет еженедельного отчета об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3,45 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в среду составила $60,35 за баррель, что на $2,09 (3,59%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,06 (3,82%) - до $56 за баррель.

Позитивный тон на мировых рынках задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста. Протесты в Гонконге длятся уже три месяца, и требования протестующих стали более широкими. Несмотря на то, что власти страны готовы удовлетворить лишь одно из пяти основных требований, заявление Кэрри Лэм дало инвесторам повод для оптимизма, пишет MarketWatch.

Эксперты оценивают ослабление напряженности в Гонконге как позитивный сигнал для глобального экономического роста, замедление которого, как опасаются многие, приведет к падению спроса на нефть.

Тем временем, события в Великобритании показывают, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit). Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Поддержку мировым рынкам в среду также оказали сигналы того, что Китай готовит новые меры поддержки экономики. По информации китайских СМИ, Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования.

Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]