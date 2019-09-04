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СНГ 04.09.2019 21:07

Президент Молдавии обсуждал в Брюсселе перспективы выполнения соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в Брюсселе о необходимости эффективно выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Подчеркнул, что приоритеты нынешней власти - это меры по стимулированию экономики, борьбе с коррупцией во всех областях и на всех уровнях, укреплению демократии и правового государства. В то же время, указал на необходимость восстановления имиджа страны и эффективной имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС", - написал в среду Додон на своей странице в facebook.

По его словам, первый пункт повестки рабочего визита в Брюссель - встреча с председателем комиссии Европейского Парламента по внешним связям Дэвидом Макаллистером.

Додон сообщил, что в ходе встречи обсудили "целый ряд вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой РМ, в том числе углубление стратегического диалога с европейскими институтами с целью осуществления реформ, обязательства по которым взяла на себя наша страна".

"Исходя из наличия консенсуса между важнейшими внешними партнёрами Республики Молдова, подчеркнул интерес нашей страны к сохранению и развитию неформального тройственного партнёрства между Европейским Союзом, Российской Федерации и Соединённых Штатов в Молдавии. В связи с этим, поблагодарил европейских партнёров за поддержку процесса мирной передачи власти и преодоления политического кризиса в начале июня с.г.", - сообщил президент.

Игорь Додон вновь подтвердил намерение администрации президента проводить взвешенную внешнюю политику, укреплять нейтралитет РМ, а также урегулировать приднестровский конфликт политическими методами.

В ходе своего первого визита в Брюссель, который состоялся в феврале 2017 года, он заявил о необходимости расторжения соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также о готовности поддержать такую инициативу, которая могла бы исходить от пропрезидентской Партии социалистов. После создания коалиции с правым блоком ACUM в начале июня 2019 г.г., новое правительство заявило о том, что Молдавия будет выполнять все ранее подписанные международные соглашения.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]