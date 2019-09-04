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Регион 04.09.2019 21:25

США обещают новые санкции против Ирана

Американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы вводили санкции в прошлом, ввели санкции сегодня. В дальнейшем будут еще санкции", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Хук пояснил, что это делается в рамках кампании, цель которой - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

"США намерены интенсифицировать кампанию по максимальному давлению на Иран", - добавил он.

Спецпредставитель подчеркнул, что задача США - добиться того, чтобы Иран "вел себя как нормальная страна" и согласился на переговоры по спорным вопросам.

"Мы хотим новое, более удачное соглашение (по ядерной проблеме - ИФ)", - напомнил Хук.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]