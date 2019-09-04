США обещают новые санкции против Ирана

Американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Мы вводили санкции в прошлом, ввели санкции сегодня. В дальнейшем будут еще санкции", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
Хук пояснил, что это делается в рамках кампании, цель которой - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.
"США намерены интенсифицировать кампанию по максимальному давлению на Иран", - добавил он.
Спецпредставитель подчеркнул, что задача США - добиться того, чтобы Иран "вел себя как нормальная страна" и согласился на переговоры по спорным вопросам.
"Мы хотим новое, более удачное соглашение (по ядерной проблеме - ИФ)", - напомнил Хук.
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