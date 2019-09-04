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АПК 04.09.2019 20:04

AKIA подготовило новую систему оценки кредитов для банков Азербайджана

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) подготовило для банков новую систему оценки кредитов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

"Система подготовлена совместно с Франкфуртской школой финансов и управления при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского Союза (ЕС) и позволит улучшить оценку рисков в аграрной сфере и ускорить рассмотрение кредитных обращений", - отметили в министерстве.

Презентация системы пройдет 5 сентября.

А. Мамедов

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Тэги: AKIA, БАНКИ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]