AKIA подготовило новую систему оценки кредитов для банков Азербайджана

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) подготовило для банков новую систему оценки кредитов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.
"Система подготовлена совместно с Франкфуртской школой финансов и управления при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского Союза (ЕС) и позволит улучшить оценку рисков в аграрной сфере и ускорить рассмотрение кредитных обращений", - отметили в министерстве.
Презентация системы пройдет 5 сентября.
А. Мамедов
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