Ситуация с контрактом на поставку С-400 Индии развивается позитивно

Индия проявляет большой интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди.
"Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия, это элементы соответствующие военно-технического сотрудничества. Интерес со стороны наших индийских партнеров большой, и обсуждение этой темы, я имею в виду тему ВТС, потом было продолжено и в ходе переговоров между российской и индийской делегациями", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что в ходе переговоров обсуждалась и ситуация с поставками зенитных ракетных систем С-400 в Индию. По словам Пескова, ситуация с контрактом "благоприятная". "Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно", - сказал пресс-секретарь президента.
Отвечая на вопрос, высказывала ли индийская сторона обеспокоенность в связи с давлением США, Песков сказал, что первостепенным было обсуждение двусторонних отношений. "Для нас же главное обсуждать наши двусторонние отношения, а не отношения с третьими странами. Это является приоритетом",- сказал Песков.
В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.
Поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.
Россия и Индия решили проблему платежей за поставку вооружения и военной техники, сообщил в среду глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"Важно отметить, что в условиях санкций у нас были определенные проблемы с платежами. Сегодня вопрос урегулирован, механизмы найдены, и эта проблема перестала быть в нашем военно-техническом сотрудничестве значимой", - сообщил Шугаев журналистам.
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