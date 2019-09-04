Трамп о возможной встрече с Рухани: все возможно

Президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Конечно. Все возможно. Они (иранцы - ИФ) хотели бы иметь возможность решить свои проблемы", - сказал президент в среду в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи.
Также Трампа спросили, не являются ли очередные антииранские санкции, объявленные в среду, средством добиться встречи с Рухани. В свою очередь Трамп отметил, что торопить события не стоит.
При этом Трамп отверг какие-либо предварительные условия от Тегерана для начала переговоров.
"Они (иранцы - ИФ) говорили, что пока мы не сделаем определенные вещи, вроде отмены санкций (то диалог не начнется - ИФ), а этого не будет, этого не случится", - подчеркнул президент.
"Они (Иран - ИФ) хотят разговаривать. Они хотят заключить сделку. Иран не та же самая страна, что и два с половиной года назад", - сказал президент.
По его словам, действия США в отношении Ирана "убивают его финансово".
"Мы не стремимся к смене режима. У них (у Ирана - ИФ) есть колоссальный потенциал, и я думаю, что они получат выгоду от этого", - цитирует слова Трампа пресс-пул.
Также Трамп высказался против посредничества президента Франции Эмманюэля Макрона в отношениях США с Ираном, хотя в то же время президент высоко оценил активность Макрона.
Ранее в среду Минфин США объявил о введении санкций в отношении 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров, связанных с Ираном.
В конце августа вторник президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что если США не "сделают первый шаг", отменив все санкции в отношении Ирана, то ситуация в отношениях между странами не изменится.
"Вы (США - ИФ) должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа", - сказал тогда Рухани в эфире телерадиовещательной компании Ирана.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Латвии в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Новый посол Израиля в Азербайджане прибудет в Баку в ноябре
В Азербайджане продолжаются боевые учения TurAz Qartalı - 2019
Грузия до конца 2019г отказалась от экспорта электроэнергии, импорт в балансе увеличен на 3,4%
AKIA подготовило новую систему оценки кредитов для банков Азербайджана
Нефть дорожает на фоне роста аппетита к риску, цена Brent подскочила до $60,35 за баррель
В Баку произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей хореографа Дильбази
Азербайджан занял 71 место в рейтинге конкурентоспособности туризма
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов стал почетным гостем CEO Lunch Baku
Nobel Oil Services завершила летнюю программу стажировки
Во Владивостоке пройдет очередной Восточный экономический форум
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД