Трамп о возможной встрече с Рухани: все возможно

Президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Конечно. Все возможно. Они (иранцы - ИФ) хотели бы иметь возможность решить свои проблемы", - сказал президент в среду в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи.

Также Трампа спросили, не являются ли очередные антииранские санкции, объявленные в среду, средством добиться встречи с Рухани. В свою очередь Трамп отметил, что торопить события не стоит.

При этом Трамп отверг какие-либо предварительные условия от Тегерана для начала переговоров.

"Они (иранцы - ИФ) говорили, что пока мы не сделаем определенные вещи, вроде отмены санкций (то диалог не начнется - ИФ), а этого не будет, этого не случится", - подчеркнул президент.

"Они (Иран - ИФ) хотят разговаривать. Они хотят заключить сделку. Иран не та же самая страна, что и два с половиной года назад", - сказал президент.

По его словам, действия США в отношении Ирана "убивают его финансово".

"Мы не стремимся к смене режима. У них (у Ирана - ИФ) есть колоссальный потенциал, и я думаю, что они получат выгоду от этого", - цитирует слова Трампа пресс-пул.

Также Трамп высказался против посредничества президента Франции Эмманюэля Макрона в отношениях США с Ираном, хотя в то же время президент высоко оценил активность Макрона.

Ранее в среду Минфин США объявил о введении санкций в отношении 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров, связанных с Ираном.

В конце августа вторник президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что если США не "сделают первый шаг", отменив все санкции в отношении Ирана, то ситуация в отношениях между странами не изменится.

"Вы (США - ИФ) должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа", - сказал тогда Рухани в эфире телерадиовещательной компании Ирана.