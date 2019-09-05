Президент РФ Владимир Путин назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) назвал фактором, осложняющим двусторонние отношения.
На Восточном экономическом форуме модератор сессии журналист Сергей Брилев сообщил, что в российско-американских отношениях накопилось много негатива, напомнив о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах.
"Я видел: Коршунов (задержан) в Неаполе, чуть ли не Объединенная двигателестроительная корпорация", - сказал ведущий.
"Это очень плохая практика. Они (подобные ситуации - ИФ) осложняют наши двусторонние отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии", - подчеркнул Путин.
"Мы часто не видим никаких оснований для подобных недружественных действий. Есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления, но здесь лучше сотрудничать нашим правоохранительным органам, подписать соответствующие межгосударственные документы, соглашения по поводу того, как нужно действовать - часть этих документов существует, но они фактически не работают", - сказал Путин.
"Но часть эта связана с конкурентной борьбой", - подчеркнул Путин.
"Теперь в отношении конкретного лица - человека, который занимается двигателестроением, работает в двигателестроительной корпорации с намеками на то, что он занимался кражей каких-то там секретов... Здесь мы знаем - ОДК сделала новый российский двигатель. Делала долго. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет... Мы заключили контракт с итальянской фирмой для консультаций, это естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами", - продолжил Путин.
"Теперь американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, что-то там украли. Если украли, пусть с ними разбираются. То, что украли, нам не нужно: у нас все сделано своими руками и своей головой, головой наших специалистов. Консультации, какая-то совместная работа по современным высокотехнологичным продуктам - это абсолютно естественная, открытая, публичная работа", - сказал президент РФ.
"В этом случае мы точно имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции. Это не улучшает наши отношения", - заключил Путин.
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