России придется адекватно реагировать на американские пусковые установки МК-41 - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские установки МК-41 подходят для пуска ударных ракетных комплексов, и Россия адекватно отреагирует на это.
"Мы много раз говорили, что пусковые установки США МК-41 способны не только на то, чтобы их использовали для системы противоракет, но и для пуска ударных ракетных систем. Нам американцы все время говорили, что это не так. Но теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установками МК-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он отметил при этом: "Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение, но мы не заблуждаемся на этот счет и будем вынуждены как-то на это адекватно реагировать".
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