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СНГ 05.09.2019 17:02

России придется адекватно реагировать на американские пусковые установки МК-41 - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские установки МК-41 подходят для пуска ударных ракетных комплексов, и Россия адекватно отреагирует на это.

"Мы много раз говорили, что пусковые установки США МК-41 способны не только на то, чтобы их использовали для системы противоракет, но и для пуска ударных ракетных систем. Нам американцы все время говорили, что это не так. Но теперь они взяли, испытали эту систему как раз с установками МК-41, то есть это часть ударных ракетных комплексов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он отметил при этом: "Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение, но мы не заблуждаемся на этот счет и будем вынуждены как-то на это адекватно реагировать".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]