Все страны ЕС представили кандидатуры будущих членов Еврокомиссии - фон дер Ляйен

Избранная председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что получила кандидатуры в состав будущей ЕК от всех государств-членов Евросоюза.

"Я счастлива, что получила имена от всех государств-членов ЕС. Теперь с нетерпением жду создания сбалансированной коллегии (ЕК - ИФ), которую я представлю во вторник", - сообщила будущая глава Еврокомиссии в твиттере.

Новая Европейская комиссия с мандатом на 2019-2024 годы приступит к своим обязанностям 1 ноября.