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Дальнее зарубежье 05.09.2019 16:45

Все страны ЕС представили кандидатуры будущих членов Еврокомиссии - фон дер Ляйен

Избранная председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что получила кандидатуры в состав будущей ЕК от всех государств-членов Евросоюза.

"Я счастлива, что получила имена от всех государств-членов ЕС. Теперь с нетерпением жду создания сбалансированной коллегии (ЕК - ИФ), которую я представлю во вторник", - сообщила будущая глава Еврокомиссии в твиттере.

Новая Европейская комиссия с мандатом на 2019-2024 годы приступит к своим обязанностям 1 ноября.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]