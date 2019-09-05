Все страны ЕС представили кандидатуры будущих членов Еврокомиссии - фон дер Ляйен

Избранная председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что получила кандидатуры в состав будущей ЕК от всех государств-членов Евросоюза.
"Я счастлива, что получила имена от всех государств-членов ЕС. Теперь с нетерпением жду создания сбалансированной коллегии (ЕК - ИФ), которую я представлю во вторник", - сообщила будущая глава Еврокомиссии в твиттере.
Новая Европейская комиссия с мандатом на 2019-2024 годы приступит к своим обязанностям 1 ноября.
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