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Дальнее зарубежье 05.09.2019 17:33

Американские планы размещения оружия в космосе могут привести к глобальному изменению в сфере безопасности - Путин

Планы размещения оружия США в космосе могут глобально изменить систему безопасности в мире, на предложения Москвы по сдерживанию гонки вооружений ответа нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты даже не присоединились к договору о запрещении ядерных испытаний. Не ратифицировали - значит, не присоединились. Говорят сейчас о возможности размещения оружия в космосе - это все очень серьезные вызовы, с которыми может столкнуться человечество", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Это, действительно, может просто глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Пока наши американские партнеры на все наши предложения по продолжению контактов в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений молчат", - отметил он.

Путин предложил представить, "что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, а может быть, и ядерного".

"Подлетное время будет очень маленьким, средства защиты - очень сложными", - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОСМОС, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]