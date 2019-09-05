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Регион 05.09.2019 18:03

Отказ Ирана от ограничения исследовательских работ по центрифугам противоречит СВПД - Еврокомиссия

В ЕС выразили обеспокоенность тем, что Иран продолжает выходить за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Предусмотренные действия (объявленный президентом Ирана третий этап сокращения обязательств по СВПД - ИФ) не соответствуют содержанию СВПД. Поэтому мы призываем Иран вернуться назад и не принимать мер, которые подрывают соглашение по иранскому атому", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани объявил о реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД. "Иран начнет третий этап сокращения (обязательств в рамках СВПД) с пятницы", - сказал Рухани, добавив, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.

Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для выполнения своей части обязательств по СВПД.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]