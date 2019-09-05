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Дальнее зарубежье 05.09.2019 18:15

В Южной Корее призывают Японию запретить флаг Восходящего Солнца на Олимпиаде-2020

Представители Национального олимпийского комитета Южной Кореи призвали Японию запретить использование флага Восходящего солнца в ходе Олимпийских игр в Токио в 2020 году, сообщает агентство Associated Press.

По их словам, этот флаг, не являющийся национальным, демонстрирует "милитаристское и имперское прошлое".

Однако организаторы игр в японской столице не намерены запрещать этот флаг, изображающий красное солнце, от которого в разные стороны разлетаются 16 лучей.

Организаторы заявили, что "флаг Восходящего солнца широко используется в Японии и не имеет политического подтекста, и поэтому не считается запрещенным предметом".

Многие жители Южной Кореи расценивают этот флаг как символ военной агрессии Японии в период Второй мировой войны.

Отношения Южной Кореи и Японии обострились недавно из-за разногласий по торговым вопросам. Кроме того, в августе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ФЛАГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]