В Южной Корее призывают Японию запретить флаг Восходящего Солнца на Олимпиаде-2020

Представители Национального олимпийского комитета Южной Кореи призвали Японию запретить использование флага Восходящего солнца в ходе Олимпийских игр в Токио в 2020 году, сообщает агентство Associated Press.
По их словам, этот флаг, не являющийся национальным, демонстрирует "милитаристское и имперское прошлое".
Однако организаторы игр в японской столице не намерены запрещать этот флаг, изображающий красное солнце, от которого в разные стороны разлетаются 16 лучей.
Организаторы заявили, что "флаг Восходящего солнца широко используется в Японии и не имеет политического подтекста, и поэтому не считается запрещенным предметом".
Многие жители Южной Кореи расценивают этот флаг как символ военной агрессии Японии в период Второй мировой войны.
Отношения Южной Кореи и Японии обострились недавно из-за разногласий по торговым вопросам. Кроме того, в августе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.
XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Литвы в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Баку и Москва на экспертном уровне обсудили вопросы борьбе с терроризмом
В Баку считают важным бороться совместно с Москвой с экстремизмом и сепаратизмом
Президент Алиев принял председателя совета директоров ВР Лунда
Фермеры в Азербайджана с начала 2019г получили по линии AKIA кредиты на 15 млн манатов
Болгария заинтересована в создании СП с Азербайджаном – посол в Баку
Иностранные туристы чаще всего посещают Бангкок, а больше всего денег тратят в Дубае - исследование
Суд в Азербайджане приговорил к 16,5 годам тюрьмы экс-главу МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Samsung начинает продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов стал почетным гостем CEO Lunch Baku
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД