Британский парламент в понедельник вновь проголосует по досрочным выборам

Члены палаты общин британского парламента на следующей неделе проведут второе голосование по предложению о досрочных выборах, сообщают местные СМИ.

По словам лидера палаты общин, консерватора Джейкоба Рисс-Могга, эта процедура намечена на 9 сентября. Это станет новой попыткой находящихся у власти консерваторов добиться проведения досрочных всеобщих выборов в преддверии Brexit.

Накануне палата общин британского парламента приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо было заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.