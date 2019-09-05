Британский парламент в понедельник вновь проголосует по досрочным выборам

Члены палаты общин британского парламента на следующей неделе проведут второе голосование по предложению о досрочных выборах, сообщают местные СМИ.
По словам лидера палаты общин, консерватора Джейкоба Рисс-Могга, эта процедура намечена на 9 сентября. Это станет новой попыткой находящихся у власти консерваторов добиться проведения досрочных всеобщих выборов в преддверии Brexit.
Накануне палата общин британского парламента приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.
Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.
Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.
Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо было заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.
Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Литвы в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Баку и Москва на экспертном уровне обсудили вопросы борьбе с терроризмом
В Баку считают важным бороться совместно с Москвой с экстремизмом и сепаратизмом
Президент Алиев принял председателя совета директоров ВР Лунда
Фермеры в Азербайджана с начала 2019г получили по линии AKIA кредиты на 15 млн манатов
Болгария заинтересована в создании СП с Азербайджаном – посол в Баку
Иностранные туристы чаще всего посещают Бангкок, а больше всего денег тратят в Дубае - исследование
Суд в Азербайджане приговорил к 16,5 годам тюрьмы экс-главу МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Samsung начинает продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Госкомитет по градостроительству и архитектуре отобрал подрядчиков для подготовки генпланов 3 городов Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Фуад Мурадов стал почетным гостем CEO Lunch Baku
Азербайджано-германский форум пройдет в Баку в конце сентября
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД