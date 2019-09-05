Иностранные туристы чаще всего посещают Бангкок, а больше всего денег тратят в Дубае - исследование

Бангкок в 2018 году стал самым популярным городом у иностранных туристов со всего мира, а больше всего денег они потратили в Дубае, показало исследование Mastercard Global Destination Cities Index.

"Рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Рейтинг этого года показывает, что Бангкок остается самым популярным направлением, куда отправилось более 22 млн иностранных туристов в 2018 году. Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетили свыше 19 млн путешественников", - сообщили в пресс-службе платежной системы.

В первую десятку вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

По данным Mastercard, во всех городах, входящих в топ-10, число приезжающих иностранных туристов в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим годом. Исключение составил Лондон, где количество приезжающих из-за рубежа уменьшилось на 4%.

Прогноз на 2019 год также предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.

"Если смотреть на рейтинг городов по объему расходов путешественников, то на первом месте находится Дубай - там туристы тратят в среднем $553. Мекка вошла в топ-10 в прошлом году и осталась на втором месте второй год подряд. В десятке лидеров - Бангкок, Сингапур, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио, Пальма-де-Майорка, Пхукет", - сообщили в компании.

В рейтинг Mastercard вошли пять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Москва - на 80-м месте, в 2018 году столицу России посетили 2,5 млн иностранных туристов, которые в среднем тратили $192 в день. По сравнению с 2017 годом рост расходов составил 52%. Чаще всего город посещают жители материкового Китая, Германии и США. В среднем в Москве иностранные туристы останавливались на 2,6 дня.

Санкт-Петербург занял 118-е место в рейтинге. В 2018 году его посетили 1,3 млн иностранных туристов. Средняя сумма, потраченная туристами в день, составила $269. По сравнению с прошлым годом траты увеличились более чем в два раза. Средняя продолжительность пребывания туристов составила 1,9 дня.

Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург в рейтинге самых популярных городов заняли 185-е, 190-е и 200-е места соответственно. В Новосибирске объем расходов составил $165 млн ($179 на человека в сутки, +117% в сравнении с 2017 годом), во Владивостоке - $184 млн ($146 на человека в сутки, +175%), в Екатеринбурге - $85 млн ($170 на человека в день, +37%).

Как отметили в пресс-службе платежной системы, несмотря на значительный рост числа туристов в небольших городах, топ-10 популярных направлений практически не меняется. Лондон, Париж и Бангкок входят в тройку лидеров с 2010 года, при этом Бангкок занимал первое место шесть раз за последние семь лет. Нью-Йорк всегда находится в топ-10, в этом году его посетили 13,6 млн туристов.

Еще одна тенденция - рост числа туристов, путешествующих за границу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В городах этого региона наблюдалось самое большое увеличение числа туристов, выезжающих за рубеж - с 2009 года рост составил 9,4%. Китай с 2009 года поднялся на шесть позиций и занимает вторую строчку в рейтинге стран, откуда больше всегда отправляются в зарубежные путешествия. На первом месте - США.